Virtus Francavilla, momento d’oro per Eneo Gjonaj: sette gol nelle ultime sette partite

Gjonaj nel segno del sette: sette gol nelle ultime sette per il numero sette.

La Virtus Francavilla dell’era Coletti ha un volto copertina ben preciso: quello di Eneo Gjonaj. L’attaccante classe 1995, sotto la guida del tecnico ex Foggia, ha inserito la quinta marcia, se non addirittura la sesta. L’ex Casarano vanta infatti la media di un gol a partita: sette reti nelle ultime sette gare, sei delle quali segnate negli ultimi cinque match. Rendimento persino migliore rispetto a quello avuto con la maglia del Nardò, con cui mise a segno quattro gol in tre partite consecutive durante la stagione 2022/23.

Nella prima parte di stagione, Gjonaj aveva abituato i tifosi della Virtus alle sue spiccate doti da assist-man, ma in quest’ultima tranche di campionato ha deciso di indossare i panni da bomber. Tutto questo, però, non è un caso. Da quando c’è Coletti in panchina, il minutaggio medio è salito a 79 minuti a partita, quasi 80. Il fantasista, beneficiando della fiducia dell’allenatore, è stato impiegato molto di più in campo rispetto alle esperienze precedenti sotto la guida di Ginestra prima e Rogazzo poi, con cui ha collezionato rispettivamente una media di 40 minuti con l’attuale tecnico del Guidonia e 57 con l’ex Santa Maria Cilento.

Un impiego condizionato anche dalla presenza e dalle ottime prestazioni di Taurino, le cui qualità mettevano in ombra lo stesso Gjonaj. L’infortunio del 10 biancazzurro gli ha, in un certo senso, dato più spazio. E forse a Gjonaj, bravo nel fare di necessità virtù, serviva proprio questo: sentirsi protagonista in un progetto. E oggi, al centro della Virtus Francavilla, c’è proprio lui. Il numero sette. Nel segno del sette.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author