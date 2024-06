Cerignola, Vono garanzia di versatilità tattica. Sainz-Maza fino al 2026 e non solo

CERIGNOLA – La squadra mercato del Cerignola ha decisamente ingranato la marcia. Nell’ufficio di via Napoli sono tante le situazioni in evoluzione nelle ultime ore. Ormai chiusa la trattativa che porterà Riccardo Vono in gialloblù, l’esterno offensivo classe 2000 tornerà tra i professionisti dopo due stagioni trascorse al Chieri, per lui nove reti nell’ultimo Girone A di Serie D. Parliamo di un numero dieci, un calciatore dalle spiccate doti offensive, capace di agire su entrambi i lati in un tridente a supporto o alle spalle del centravanti, ma anche come seconda punta o quinto di centrocampo in un 3-5-2 offensivo, come quello di Giuseppe Raffaele. Per il tecnico siciliano si tratterà dunque di un jolly, capace di garantire più variabili tattiche, anche a gara in corso. Schierare, in un centrocampo a cinque, un calciatore più offensivo come Vono comporta la necessità di avere un quinto opposto capace di spingere sì, ma soprattutto coprire ed essere efficace in entrambe le fasi. Caratteristiche che rispecchiano il profilo di Giuseppe Coccia, pupillo di Raffaele sin dai tempi di Potenza, protagonista di un ottimo finale di stagione. L’esterno destro rientra nel progetto tecnico e starebbe aspettando una proposta di rinnovo dal club. Il suo contratto scade tra un anno e ci sarebbero già diverse squadre interessate, su tutte Team Altamura, Arzignano e Trapani. La priorità di Coccia, al momento, resta però il Cerignola.

Garanzia di qualità ed equilibrio, Sainz-Maza rinnova fino al 2026: per il classe ’93 si era ipotizzato anche un addio, invece ecco un biennale che testimonia tutta la stima dell’ambiente gialloblù nei confronti di uno dei protagonisti delle prime due annate tra i pro.

Il più chiacchierato dei pezzi pregiati è Galo Capomaggio, il Catania spinge ma come gli altri club interessati sembra essere distante dalle pretese dei pugliesi. La società ofantina, nel mentre, ha stabilito il prezzo dell’argentino, senza nascondere la volontà di cederlo, possibilmente, in categoria superiore. Il centrocampista ne è consapevole ed attende con serenità eventuali risvolti.

