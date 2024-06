Barletta, dieci giorni per le nomine di Romano

BARLETTA – Dieci giorni per i primi annunci. Arturo Romano traccia i primi paletti per la costruzione del nuovo Barletta, ancora in fase embrionale e con le scelte nelle cariche principali ancora da effettuare. Il presidente biancorosso, che ha rilevato il 60% delle quote societarie tramite TS Learning, sta sondando il territorio dal punto di vista tecnico e commerciale, non disdegnando anche un ampliamento della base societaria.

Fino a questo momento, però, sono arrivati due no: quello di Michele Dibenedetto, che proseguirà con il progetto Audace Barletta, e quello di Savino Daleno, che non farà parte della squadra di mercato biancorossa. Fase di stallo per l’assetto societario, che vede ancora il 40% nelle mani della vecchia proprietà, mentre per i ruoli tecnici si andrà su altri profili. Romano, contattato dalla redazione di Antenna Sud, ha espresso la volontà di individuare nei prossimi giorni un direttore sportivo e diversi consulenti di mercato che affiancheranno la figura principale. Ancora diversi nomi per le cariche dirigenziali, con il patron biancorosso che potrebbe avvalersi della consulenza di Franco Zavaglia, agente e uomo mercato già noto in piazze come Fermana, Sambenedettese e Rieti.

Ventaglio di ipotesi ancora ampio per la panchina del Barletta, che vede Panarelli tra i nomi più accreditati. La scelta definitiva, in ogni caso, potrebbe arrivare dopo la nomina del direttore sportivo. Nello stesso arco temporale di dieci giorni, Romano punta a portare in biancorosso i primi calciatori: tra questi ci sarebbe il 42enne portiere Ermanno Fumagalli, 36 presenze a Messina in Serie C nella scorsa stagione. Il primo aggiornamento potrebbe arrivare all’inizio della prossima settimana: Romano tornerà a Barletta per gli sviluppi del caso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author