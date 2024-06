Lecce, “No Fly Zone” causata dal G7: slitta l’arrivo in Puglia di Pierret

Da rimandare l’approdo di Balthazar Pierret in Salento. Il centrocampista francese, atteso in Puglia in queste ore, sarà un nuovo calciatore del Lecce non prima della prossima settimana. Il suo volo è stato infatti cancellato a causa di una “No Fly Zone” indetta per via del G7. Le visite mediche e la firma sul contratto che lo metterà nelle condizioni di mettersi in mostra in Serie A sono dunque rimandate di qualche giorno. Ciò che è certo, è che sarà lui il primo innesto ufficiale della campagna acquisti estiva dei giallorossi, in attesa di Tete Morente e non solo.

