Fasano, rapina in casa e anziano ferito: indaga Polizia di Stato

FASANO – Erano almeno in tre i banditi che questa sera, poco prima delle 21, hanno fatto irruzione in un’abitazione nelle campagne tra gli agri di Fasano e Cisternino, in una zona rurale tra Montalbano e contrada Aia Vecchia. La rapina è sfociata in violenza: il padrone di casa, colpito al volto, è rimasto ferito e poi soccorso dal 118. Non è in pericolo di vita I criminali, invece, sono fuggiti via. Qualcosa è stata portata via, ma il “bottino” è in via di quantificazione. Sulle tracce della banda, uomini e donne della Polizia di Stato.

