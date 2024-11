Francavilla Fontana, il prefetto di Brindisi autorizza l’intitolazione delle vie nella zona Pip

Il prefetto di Brindisi Luigi Carnevale ha autorizzato il “Comune di Francavilla Fontana all’intitolazione delle nuove vie pubbliche individuate con la delibera della Giunta Comunale n.132 del 26 giugno 2024”. Finalmente la zona PIP di via Grottaglie ha così uno stradario con tanto di denominazioni con i diversi volti del lavoro francavillese fatto di arti, mestieri e fatiche quotidiane. La commissione toponomastica ha concluso il lavoro di ricerca e la giunta comunale ha approvato la nuova toponomastica della zona industriale, commerciale e artigianale. La delibera era stata trasmessa alla prefettura di Brindisi per l’autorizzazione alle intitolazione delle strade.

Sono queste le 22 denominazioni individuate dall’amministrazione comunale su cui ha espresso il parere favorevole la Commissione Toponomastica: Piazza dei Sartori, via delle Filandiere, via delle Cardatrici, via delle Ricamatrici, via delle Camiciaie, via dei Calzolai, via dei Conciatori, Piazza degli Speziali, Piazza del Confetto Riccio, via dei Frantoi, via delle Vignarole, viale dei Braccianti, Piazza dei Ferraioli, via delle Luminarie, viale dell’Agricoltura, via dei Maniscalchi, via dei Vasai, via degli Stagnatari, via dei Falegnami, via degli Arrotini, via dei Casari, via dei Rigattieri.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author