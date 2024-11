Fasano, Agovino: “Squadra impaurita, ma c’è tempo per recuperare”

Più che scintilla, Massimo Agovino dovrà essere dinamite per risollevare le sorti di un Fasano affossato dalla gestione Iannini. Compito arduo per il neotecnico biancazzurro, che eredita una squadra in piena zona playout con appena nove punti in 12 partite. L’ex Paganese, però, preferisce mettere da parte carta, penna e calcolatrice. Il suo Fasano non può permettersi calcoli, ma all’orizzonte c’è la sfida contro la Nocerina in trasferta.

Per invertire la rotta, intanto, sarà fondamentale anche il calciomercato di dicembre, con Agovino e il DS Fernandez che dovranno lavorare a braccetto alla ricerca delle migliori soluzioni per rinforzare la squadra. Occhio anche alle uscite, con Vasil che ha già salutato Fasano.

