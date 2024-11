Brindisi, ufficiale Rajkovic e non solo: arrivano anche Giovanny e Yangba

Il Brindisi FC comunica di aver raggiunto l’accordo economico con l’attaccante serbo Marko Rajkovic. La società continua a lavorare incessantemente per rafforzare l’organico a disposizione di mister Nicola Ragno confermando tutta la propria determinazione nel perseguire l’obiettivo della salvezza. Dopo aver risolto il rapporto contrattuale che lo legava alla Reggina, Rajkovic si trova ora in Serbia in attesa del completamento delle formalità burocratiche necessarie per potersi unire alla squadra. Classe 1992, in riva allo Stretto l’attaccante ha collezionato in questa stagione quattro presenze segnando un gol decisivo contro il Ragusa. Lo scorso anno, al Casarano, ha totalizzato 30 presenze con 12 reti e due assist.

Contestualmente, il Brindisi FC ha tesserato i giocatori Luiz Giovanny da Silva Morais e Abdias Etienne Yangba, già disponibili per l’allenatore biancazzurro.

Luiz Giovanny da Silva Morais, conosciuto come Giovanny, è un attaccante brasiliano originario di San Paolo, nato il 5 febbraio 2000. Cresciuto in casa del Corinthians, Giovanny approda per la prima volta in Italia lo scorso mese di agosto dopo un percorso che lo scorso anno lo ha visto protagonista in più competizioni brasiliane con Joseense, Brasiliense, Samambaia e Patrocinense, nel Campeonato Metropolitano e nel Campeonato Brasileiro Série D. Nel 2022 ha indossato la maglia del Carajás, nel Campeonato Paraense Série B, nello Stato brasiliano di Pará.

Abdias Etienne Yangba è un quinto francese, classe 2006, dotato di grande fisicità e velocità, un arrivo di prospettiva per integrare il parco “under” a disposizione di mister Ragno. Per lui trascorsi nelle giovanili del Paris Saint-Germain e quest’anno l’inizio di stagione con l’Afragolese.

