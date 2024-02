Ex Ilva, manutenzione finita: torna in funzione Afo4

Nella giornata di giovedì 22 febbraio, l’altoforno 4 dello stabilimento ex Ilva di Taranto è tornato in funzione dopo un breve intervento di manutenzione svolto in meno di 24 ore.

La sospensione delle attività era stata annunciata ieri, mercoledì 21 febbraio, da Acciaierie d’Italia, motivata da interventi sulla parte alta del forno, il piano tubiere e il campo di colata: per la prima volta in cui l’intero stabilimento si è trovato con tutti gli altiforni fuori servizio, considerando che l’afo1 era già fermo dall’agosto del 2023 e l’afo2 dal 23 gennaio scorso.

I sindacati da tempo evidenziano il graduale declino degli impianti. La loro segnalazione ha spinto Adolfo Urso, ministro delle imprese e del made in Italy, a sollecitare un’ispezione da parte dei commissari di Ilva in AS, Che si erano recati nello stabilimento il 2 febbraio scorso, ma avevano interrotto la visita lamentando la mancanza di collaborazione da parte di Acciaierie d’Italia nella comunicazione di dati riguardanti la produzione.

