Europa, Meloni: Scelta non compromette rapporti con l’Italia

Roma – Giorgia Meloni in un video social è chiara. Torna a parlare di non condivisione del merito e del metodo. Siamo rimasti coerenti. Così come è rimasta coerente la lega e Forza Italia. Voti divisi in Europa che a loro dire non compromettono la stabilità ne tanto meno i rapporti. Certo, si fa ancora più dura la strada per il commissario europeo che nelle intenzioni della Premier rimane Raffaele Fitto. Per le opposizioni seppur divise dal voto anche loro, ad uscirne sconfitta e’ solo l’Italia

