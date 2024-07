DL scuola, Novità per gli studenti stranieri che non conoscono l’italiano

Roma – Il nuovo decreto contiene misure a sostegno di docenti e alunni con disabilità è stato approvato dalla camera dei deputati. 85mila insegnanti ad oggi non sono specializzati, per questo verranno potenziati i percorsi di specializzazione attraverso una nuova offerta formativa. Le famiglie in sostanza, potranno decidere di chiedere la conferma del docente di sostegno che ha lavorato al fianco del proprio figlio, così da garantire, continuità didattica. Ma non solo, tra le novità più importanti c’è quella

della formazione degli insegnanti di italiano per stranieri nelle classi con più del 20 per cento di alunni attraverso il potenziamento didattico in orario extracurricolare. Per il titolare del dicastero all’istruzione : “la lingua è un requisito fondamentale per una vera inclusione, perché

ignorare il problema equivale a non dare un futuro a questi giovani”.

