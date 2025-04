Manduria, l’ex boss Stranieri nuovamente in carcere

MANDURIA: L’ex boss della Sacra Corona Unita, Vincenzo Stranieri, torna nuovamente in carcere. Gli agenti del Commissariato di polizia di Manduria, a seguito della perquisizione personale hanno trovato il 64enne armato, e con più di 6mila euro in contanti. Secondo gli investigatori, l’uomo era in procinto di darsi alla latitanza.

