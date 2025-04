Due comitati contro l’ampliamento della discarica? Pecoraro: «Non deve esserci una sovrapposizione»

MANDURIA: Due Comitati per dire “No” all’ampliamento della discarica Manduriambiente. Ieri si è costituito il secondo, in sala consiliare, per iniziativa del comune di Manduria. Per il sindaco Pecoraro è legittimato il secondo: «Perchè il comune è la casa di tutti».



