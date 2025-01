Eccellenza, UC Bisceglie sfida il Brilla Campi per inaugurare il 2025

L’Unione Calcio Bisceglie apre il 2025 con una trasferta impegnativa al “Comunale” di Campi Salentina con il Brilla Campi, match valido per la 22a Giornata del campionato di Eccellenza pugliese.

Gli azzurri arrivano a questa sfida dopo aver chiuso il 2024 in grande stile, con una vittoria cruciale nel derby che ha rilanciato la squadra di Monopoli sia in classifica che nel morale, proiettandola in piena corsa per i playoff. L’obiettivo ora è dare continuità al successo (2-0) sul Bisceglie, cercando di confermare l’ottimo rendimento esterno che li ha contraddistinti finora.

Di fronte ci sarà un Brilla Campi in difficoltà. I giallorossi, che all’andata avevano sorpreso gli azzurri con uno 0-2, hanno poi subito un calo significativo: solo una vittoria nelle ultime settimane li ha fatti scivolare al 12° posto, in piena zona play-out. Al contrario, l’Unione ha reagito con determinazione dopo quel passo falso iniziale, trovando la propria identità e accumulando punti preziosi.

La sfida, arbitrata da Andrea Gioia della sezione di Brindisi, con gli assistenti Giuseppe Garofalo (Bari) e Giuseppe Colapinto (Molfetta), sarà un banco di prova fondamentale per gli azzurri, intenzionati a sfruttare l’inerzia positiva e avvicinarsi sempre di più al traguardo play-off.

