Eccellenza, Bisceglie riparte per lasciarsi alle spalle i due ko di fila

Archiviata la pausa natalizia, il Bisceglie si prepara a tornare in campo per la terza giornata di ritorno del campionato di Eccellenza pugliese. Domenica 5 gennaio, alle 14:30, gli stellati affronteranno il Novoli al “Gaetano Scirea” di Bitritto.

I nerazzurri, attualmente al tredicesimo posto con 27 punti, condividono la posizione con il Gallipoli grazie a otto vittorie, tre pareggi e dieci sconfitte. Dopo un brillante finale di andata con tre successi consecutivi coincisi con il ritorno in panchina di Pino Di Meo, il Bisceglie ha aperto il girone di ritorno con due sconfitte con Manduria e Unione Calcio.

Il Novoli di Claudio Luperto, invece, occupa il nono posto a quota 29 punti, insieme ad Atletico Racale e Foggia Incedit. La formazione salentina arriva da un pareggio senza reti nel derby contro l’Atletico Racale, risultato che ha chiuso il 2024.

Gli stellati puntano a riscattare i recenti passi falsi e a vendicare la sconfitta per 1-0 dell’andata, decisa da una punizione di Garcia. Sarà una sfida particolare anche per la presenza, tra le file del Novoli, degli ex Anthony Pignataro e Dario Suma.

In panchina, al posto dello squalificato Di Meo, ci sarà ancora il vice Vincenzo Di Meo. Tra gli indisponibili figurano Stefanini, Koné e Carullo, mentre tornerà Di Fulvio. La gara sarà diretta da Fabrizio Simonelli di Isernia, coadiuvato dagli assistenti Alessandro Laquintana e Michele Bonavita, entrambi della sezione di Foggia.

