Eccellenza pugliese: Manduria senza il “Dimitri”, si giocherà a Sava

La prima parte della nuova stagione d’Eccellenza il Manduria la disputerà lontano da casa. Non lontanissimo, va detto perché ci si sposta, almeno sino alla fine di quest’anno, nella vicina Sava il cui impianto di gioco è stato scelto per sopperire all’emergenza di non poter utilizzare il “Dimitri”. Impianto quest’ultimo interessato dai lavori di rifacimento del manto erboso che non cominceranno prima del 21 agosto

