Eccellenza, Manduria: Carrozza: ‘Vinciamo a Otranto e poi vediamo’

Tutto in 90 minuti. Vincere e sperare che qualcosa accada sull’altro campo principale di Ugento. Il Manduria ha una sola missione e una flebile speranza per entrare nella fase finale dei playoff. A Otranto si chiude la regular season dei biancoverdi che dovranno vincere e incrociare le dita: l’Ugento giocherà in casa con il Novoli, servirà una vittoria o un pari della formazione ospite per permettere al Manduria di allungare la stagione.

Out Marsili (operato in settimana) e Aquaro, gli altri sono tutti a disposizione di mister Carrozza che, a margine della rifinitura del sabato mattina, ha presentato l’ultimo appuntamento di campionato. “La lettura è molto semplice, dobbiamo vincere e aspettare notizie positive dall’altro fronte. Non abbiamo altre possibilità e non possiamo incidere sul risultato degli altri. Dobbiamo fare il nostro dovere e non avere rimpianti, poi vedremo se ci saranno possibilità di allungare la stagione. Otranto? Oggi conta il Manduria che deve fare la sua partita con l’intenzione di portare a casa i tre punti”. Calcio d’inizio ore 16.00, stadio “Nachira” di Otranto.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author