Bari, non c’è la reazione: il Como vince 2-1 senza troppi affanni

Il Bari cade anche a Como, non accenna una reazione e continua la serie senza vittorie che ormai dura da otto gare. Gabrielloni, Da Cunha e Puscas firmano il 2-1 dei padroni di casa sui biancorossi, apparsi nettamente in ritardo rispetto alla vicecapolista.

In cronaca: Iachini ne cambia 8 rispetto alla partita contro la Cremonese: in porta ci va Pissardo, c’è Zuzek nei tre dietro, Bellomo dietro Aramu e Puscas,.

Prima conclusione Bari al 3’: Bellomo per Aramu, botta dell’ex Genoa bloccata da Semper. Il Como comincia a tenere il pallone e trova la prima conclusione pericolosa al 25’ con il sinistro di Da Cunha, bloccato a terra da Pissardo. Altra occasione Bari al minuto 36: palla rubata da Zuzek per Puscas che strozza troppo la conclusione. Passa il Como un minuto più tardi: break da sinistra con il cross di Cutrone e il tocco sottomisura vincente di testa di Gabrielloni che salta davanti a un Zuzek rimasto praticamente fermo. Ancora Como al 45’: ripartenza di Stefezza, conclusione di Cutrone respinta da Pissardo sulla quale non arriva Da Cunha.

Il Como riparte a testa bassa: Gabrielloni per Strefezza che calcia: Pissardo risponde in angolo. Raddoppia il Como al quarto d’ora: Cutrone ancora in versione assistman serve a Da Cunha un cioccolatino da spingere in rete. Il 33 si fa trovare pronto e fa 2-0. Il Bari prova a rispondere con Puscas di testa su traversone da sinistra: Semper risponde presente. Puscas riesce a trovare la deviazione vincente, invece, al 89′ dopo un batti e ribatti scaturito da una ripartenza di Ricci. Finisce così con i biancorossi che sono quartultimi dopo la vittoria della Ternana sul campo della Cremonese.

33a g. Serie BKT: Como-Bari 2-1

Marcatori: 38’pt Gabrielloni (C), 15’st Da Cunha (C), 45’st Puscas (B)

Como (4-4-2): Semper, Goldaniga, Sala (42’st Ioannou), Iovine, Gabrielloni (21’st Verdi), Cutrone (33’st Gioacchini), Bellemo (c), Strafezza (33’st Baselli), Braunoder, Da Cunha (21’st Chajia), Barba

A dsip.: Vigorito, Curto, Odenthal, Nielsen, Ballet, Nsame, Cassandro

All. Roberts/Fabregas

Bari (3-4-1-2): Pissardo, Matino (9’st Achik), Vicari, Zuzek, Pucino, Maita (c) (9’st Edjouma), Benali, Dorval (39’st Ricci), Bellomo (28’st Morachioli), Aramu (9’st Nasti), Puscas

A disp.: Brenno, Lulić, Maiello, Diaw, Guiebre, Natuzzi, Acampora

All. G. Iachini

Arbitro: Sig. Daniele Rutella (Enna); assistenti: Sig. Stefano Liberti (Pisa) e Sig. Federico Fontani (Siena). Quarto Ufficiale: Sig. Davide Gandino (Alessandria). VAR: Daniele Chiffi (Padova), AVAR: Gianpiero Miele (Nola)

Ammoniti: Matino (B), Iovine (C), Bellomo (B), Vicari (B), Benali (B), Pucino (B); giallo per mister Iachini

Espulsi:

Angoli: 3-4

Rec.: 2’pt; 5’st

Note: osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del tragico incidente avvenuto presso la centrale idroelettrica di Suviana

Stadio ‘Giuseppe Sinigaglia’, Como; 22°C, sereno, terreno in ottime condizioni; 7.368 spettatori (439 tifosi ospiti)

