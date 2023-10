Eccellenza: Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 6a giornata

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la disputa della sesta giornata del campionato di Eccellenza:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE: MASSARELLI FRANCESCO (VIRTUS MOLA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA: DE ROSA GIOVANNI (OSTUNI 1945), MANZARI GENNARO (VIRTUS MOLA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

FERRANTE FLAVIO (ARBORIS BELLI 1979) A fine gara entrava in contatto con un avversario stringendogli le mani attorno al collo.

QUARTA GIOVANNI (NOVOLI) A fine gara entrava in contatto con un avversario stringendogli le mani attorno al collo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR) PIRRETTI ALESSANDRO (VIRTUS MATINO)

