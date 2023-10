Coppa Italia D: Fidelis Andria-Bitonto, gara vivace con brividi finali

Gara vivace con brividi finali tra Fidelis Andria e Bitonto: a passare il turno in Coppa Italia di Serie D sono però i ragazzi di Farina per 2-1. Questo il risultato del match del Degli Ulivi. Formazioni: moduli speculari, squadre in campo col 4-3-3 di partenza.

Partenza a razzo per gli uomini di Farina, al 5′ è subito vantaggio con Martinez: il numero 7 finalizza al termine di un’azione travolgente con scambi stretti e grazie alla collaborazione di Burzio e Bottalico, esplode il pubblico azzurro. Grande occasione al 21′ per Sciaudone: cambio com Jefferson e conclusione a giro a porta quasi sguarnita, ma finisce a lato.

Bitonto che aveva perso una palla sanguinosa, ma che viene punito ugualmente e ancora al 23′: calcio d’angolo, gran palla di Bottalico per la testa di Telera che trafigge Tarolli, 2-0. Accusato il colpo i neroverdi provano comunque a rimettersi in partita. Al 27′ ci prova Mariano, palla alta sulla traversa, al 28′ è la volta di Scardigno che però deve fare i conti coi riflessi di Fratti. Ancora Mariano al 35′ su punizione, palla bloccata.

Bella esteticamente la ripresa: Andria che spreca a più riprese la rete del tris, Bitonto che è più aggressivo e cerca di riaprire i giochi. Al 65′ ci prova Tedesco col piattone destro, Fratti risponde presente. Al 67′ ripartenza Fidelis: gran palla di Martinez che scorre in area, ma né Scaringella e né Donida concretizzano sotto porta. Al 70′ risposta immediata con un tiro a giro di Palazzo su assist di Tedesco, Fratti devia.

Salvataggio clamoroso del Bitonto della difesa al 75′ su Scaringella a porta sguarnita, al 76′ vicino al gol anche Sciaudone. Si arriva al recupero. Al 93′ accorcia le distante il Bitonto con Tedesco: palla che spiove in area da punizione e stacco di testa del 10 noeroverde che trafigge Fratti. Brivido finale ma l’esito della sfida non cambia: è la Fidelid ad accedere alla fase successiva.

