Fasano-Casarano, Laterza: “Dobbiamo giocare sempre da grande squadra”

Al termine del match di coppa vinto con il Fasano, il tecnico del Casarano Beppe Laterza ha parlato in conferenza stampa, commentando il successo maturato al termine della lotteria dei calci di rigore: “Dopo un brutto primo tempo ho detto ai ragazzi che ci servivano carattere e personalità per ribaltare i due gol di svantaggio. Nella ripresa infatti siamo scesi in campo con un atteggiamento diverso, siamo stati bravi a recuperare una partita che dopo 45 minuti sembrava già compromessa. Questa partita deve farci capire tanto, perché dobbiamo avere sempre voglia di far bene e di sacrificarci. Dobbiamo giocare da grande squadra, anche se oggi per lunghi tratti non lo abbiamo fatto. Perez? È un calciatore importantissimo. Voi avete apprezzato ciò che ha fatto in campo, ma io ho apprezzato ancora di più ciò che ha detto ai compagni nello spogliatoio tra primo e secondo tempo. Ora testa a Martina, non possiamo permetterci un atteggiamento come quello mostrato nel primo tempo di oggi”.

