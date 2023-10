Fasano-Casarano, Tiozzo: “Sono fiero dei miei ragazzi”

Al termine del match vinto ai calci di rigore del Casarano, ai danni del Fasano, il tecnico dei biancazzurri Luca Tiozzo ha parlato ai nostri microfoni spiegando come il mancato passaggio del turno abbia lasciato sì un po’ d’amaro in bocca, ma anche tanti spunti positivi: “Dispiace non aver passato il turno, ma sono felice di ciò che ho visto in campo. Abbiamo sfoderato una prestazione importante, che dobbiamo custodire e replicare. Abbiamo giocato un primo tempo perfetto, poi è venuto fuori il Casarano, che è sceso in campo con maggior convinzione dopo l’intervallo. Siamo stati sfortunati nell’episodio del 2-2, perché un mio giocatore è scivolato. Il 3-3 non è neanche commentabile, perché frutto del caso a mio avviso. I rigori poi, si sa, sono una lotteria e noi non siamo stati fortunati. Sono felice anche della prestazione di chi fino ad ora avevamo visto di meno all’opera. Dispiace solo che sia sfuggito il passaggio del turno letteralmente all’ultimo secondo. Non vedo l’ora che sia domani per tornare qui e preparare con i miei ragazzi la partita con la Fidelis, che sarà difficilissima”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp