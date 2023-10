F.Andria-Bitonto 2-1, le voci del dopogara

ANDRIA – La Fidelis Andria passa il turno di Coppa Italia grazie al 2-1 contro il Bitonto. Soddisfazione per il tecnico biancazzurro Francesco Farina, che vede confermato il buon momento dei suoi.

“È stata una buona occasione per gestire l’organico e provare qualche accorgimento tattico – spiega Farina – abbiamo fatto un ottimo primo tempo e abbiamo fallito l’occasione per chiuderla anche nella ripresa. Andiamo a Fasano con la convinzione di poterci togliere altre soddisfazioni”.

Segnali positivi anche per Valeriano Loseto: “Era importante sbloccarsi dopo troppe partite senza segnare – dice il tecnico del Bitonto – ho visto buone cose anche nelle variazioni tattiche, come la difesa a quattro. A Matera troveremo una squadra agguerrita, ma noi non saremo da meno”.

