Eccellenza: Bisceglie, colpo in mediana con ingaggio Mangialardi

Nuova autorevole operazione in entrata nella zona nevralgica del campo per il Bisceglie. A coronamento di una proficua trattativa coordinata dal direttore dell’area tecnica Rubini, la società nerazzurra si è assicurata uno dei migliori prospetti sfornati negli ultimi anni dal calcio pugliese. Alla corte di mister Passiatore approda il duttile e talentuoso centrocampista Rocco Mangialardi, classe 2002.

Originario di Modugno, ha maturato importanti esperienze giovanili in club professionistici come Cosenza e VirtusFrancavilla, trampolino di lancio per il brillante triennio in quel di Martina Franca. Sotto le cure tecniche di Massimo Pizzulli, Mangialardi si è distinto in due campionati di Eccellenza (con annessa promozione nell’annata 2021/22, grazie al vittorioso playoff nazionale sull’Akragas) per poi confermarsi nella scorsa stagione sul proscenio della serie D. Dopo un naturale periodo di “ambientamento” nella nuova dimensione, l’estrosa mezzala ha gradualmente rubato la scena collezionando prestazioni di notevole livello in maglia biancazzurra con un bottino complessivo di ben 23 presenze, 17 delle quali da titolare, impreziosite da 4 reti (tutte decisive ai fini del risultato favorevole) e 2 assist.

Intelligente sul piano tattico, motivato e deciso a sposare il progetto del sodalizio stellato a dispetto delle lusinghe giunte da diverse squadre militanti in quarta serie, Mangialardi ritrova con piacere a Bisceglie il difensore Aprile, con cui ha appunto condiviso il recente percorso in Valle d’Itria.

“Non ho avuto alcuna esitazione nel dire di sì a questa piazza, che merita di tornare in fretta in categorie più alte e consone alla propria storia – esordisce il 21enne, che si ispira al coetaneo blaugrana Pedri – . Ho voglia di continuare a mettermi in gioco, di crescere e di vincere, insomma gli stimoli non mancano affatto. Sono una mezzala in grado di disimpegnarmi anche da trequartista o da esterno d’attacco, come è già accaduto lo scorso campionato a Martina soprattutto a febbraio, quando ho realizzato tre gol di fila contro Barletta, Altamura e Puteolana. Sono orgoglioso della scelta compiuta, non vedo l’ora di cominciare con l’obiettivo di divertirmi e far divertire società e tifosi”.

