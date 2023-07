Colpo Happy Casa Brindisi, sarà l’americano Senglin il play titolare

Dall’interessamento all’ufficializzazione il passo è stato breve: l’Happy Casa Brindisi affida le chiavi della regia, nel prossimo campionato di serie A di pallacanestro, al playmaker americano, Jeremy Senglin, classe 1995. Accordo fatto dopo che il giocatore, nella passata stagione in forza alla Pallacanestro Reggiana, ha rescisso l’accordo con gli emiliani. Era il passaggio che mancava alla dirigenza dell’Happy Casa per dare l’assalto a questo play vero trascinatore della salvezza della Reggiana.

L’esperienza europea non manca a Senglin miglior realizzatore nella storia del suo college (l’Università di Weber), un passaggio ai Brooklyn Nets e l’approdo in Germania nel 2018 al Ludiwsburg. Senglin vanta due stagioni a Nanterre in Francia inframezzate da un biennio nella Liga Endesa spagnola con l’Andorra. In Spagna Seglin è stato protagonista anche con il Furlanbrada.

Una scelta che alza ulteriormente l’asticella dell’Happy Casa Brindisi per la prossima stagione e arricchisce il gruppo di americani a disposizione di coach Corbani, dopo l’ufficializzazione di Nate Laszewki, ala classe 1999, protagonista nella NCAA (il campionato universitario statunitense) con la Notre Dame University.

