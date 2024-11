Eccellenza, Bisceglie: col Polimnia per trovare continuità

Dopo il successo per 2-1 contro il Brilla Campi, il Bisceglie si appresta ad affrontare la Polimnia Calcio nella quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza pugliese. Il match del “Caduti di Superga”, il cui calcio d’inizio è previsto per le ore 16, vedrà fronteggiarsi due squadre reduci da risultati opposti. La squadra di Michele Anaclerio, infatti, si è ben imposta nella prima parte di campionato ma la punizione di Strambelli ha permesso al Barletta di ottenere l’intera posta in palio nell’ultima partita. Tuttavia, la squadra di Polignano viaggia al secondo posto in classifica con 25 punti e ha a disposizione un reparto offensivo impreziosito dal recente arrivo di Cristian Galano, ex tra le altre di Bari, Parma e Foggia.

La formazione di Mister Valeriano Loseto, invece, è quindicesima in graduatoria con 15 punti. Dopo un avvio di stagione complicato, i nerazzurri sono reduci dal già menzionato successo con il Brilla Campi, il quale ha riportato l’entusiasmo nell’ambiente stellato. Nel prossimo match, dunque, Stefanini e compagni cercheranno di dare continuità alla recente vittoria. Il Bisceglie, privo dello squalificato Di Fulvio, dovranno tenere a bada una compagine a caccia del riscatto dopo il k.o. contro la prima della classe. A dirigere la partita sarà Daniele Piciucco di Campobasso, assistito da Alberto Loconte di Bari e Leonello Biagi di Taranto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author