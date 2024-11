Gravina, Tiozzo: “Manfredonia squadra di valore. Continuiamo su questa strada”

Missione continuità per il Gravina, che in questa stagione ha raggiunto due vittorie consecutive tra la terza e la quarta giornata, rispettivamente contro Città di Fasano e Brindisi. Un rendimento da montagne russe, ma la partita di domani contro il Manfredonia potrebbe essere la giusta opportunità per proseguire la striscia di vittorie. Alla vigilia del match hanno parlato, in conferenza stampa, due componenti gialloblù: l’allenatore Luca Tiozzo e il giovane portiere Igor Zanin. Di seguito le loro parole.

Sulla partita: “Il Manfredonia è una squadra di valore, che ha voglia di risalire la china. L’allenatore lo conosco e so quanto può dare. La classifica non conta per noi, ma contano le loro qualità tecniche. Noi stiamo bene, siamo compatti. Giochiamo su un sintetico e a noi fa molto piacere. Sarà una trasferta insidiosa. Sicuramente barattiamo i punti per qualsiasi prestazione, noi dobbiamo continuare su questa strada. Cerchiamo di arrivare negli ultimi 20 metri e bisogna tirare. Il cinismo è importante per raccogliere punti”.

Sui rientri in rosa: “La squadra sta bene, da valutare Fustar, il resto credo abbiano recuperato tutti. Ci stiamo allenando bene, ma servirà la solita determinazione, servirà trovare il miglior Gravina”.

Le parole di Zanin: “Ho esordito contro il Manfredonia, l’abbiamo già conosciuta e sappiamo cosa possiamo fare per poter ottenere dei punti in quello stadio. Veniamo da un risultato positivo, siamo ottimisti e cercheremo di fare un’ottima prestazione”.

