Matera, Tosoni: “Tecnico e ds migliori”. Castorina: “Facile accettare qui”

“Le motivazioni di questo cambiamento sono principalmente per fattori tecnici non vendevamo la squadra per come l’avevamo pensata. Abbiamo preferito cambiare subito invece di aspettare qualche altro mese e magari pentirci successivamente”. Sono le parole del presidente Stefano Tosoni nel giorno della presentazione del neo ds Castorina, facendo anche il punto della situazione in casa biancoazzurra.

“Avevo qualche altra situazione in ballo. Martedì mattina è arrivata questa chiamata del Matera che non potevo immaginare e non ci ho pensato un attimo ad accettare. Sapevo della bontà del progetto, della forza della proprietà e degli investimenti che stanno facendo sul territorio. Per questi motivi è stato molto facile accettare. Il mercato? Non avrebbe senso andare a stravolgere un gruppo di lavoro importante che sta molto bene insieme. Dobbiamo dar loro equilibrio e far capire che possono dare tanto. Poi, qualora ci fosse la possibilità di aggiungere qualcosa a questo gruppo, ci faremo trovare pronti”, afferma il neo-direttore sportivo Salvatore Castorina nel giorno della presentazione.

Il presidente Tosoni, poi, conclude: “Castorina è un profilo che parla da solo, basta leggere un po’ in giro e capire di che professionista si tratta. Abbiamo ambizioni importanti e stiamo facendo degli investimenti per poter essere protagonisti. Senza nulla togliere a Ferroni, abbiamo ritenuto più adatto alla nostra causa Castorina. Nuovo ciclo? Abbiamo scelto l’allenatore più importante sulla piazza come Torrisi. Stessa cosa abbiamo fatto con il direttore sportivo. Siamo convinti di aver fatto una scelta importante e i tifosi materani se ne renderanno conto presto”.

