Eccellenza: l’Unione Calcio Bisceglie ospita Novoli. Pelosi: “Sarà uno scontro diretto”

La quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza Pugliese è alle porte e per l’Unione Calcio Bisceglie potrebbe rappresentare un’ottima opportunità per trovare continuità. Domenica, alle 14:30, gli azzurri sfideranno il Novoli e cercheranno di dare seguito al successo ottenuto in quel di Corato nell’ultimo match. Un risultato che ha permesso ai ragazzi di Monopoli di mettere nel mirino la zona playoff, adesso distante una sola lunghezza. Questa l’analisi dell’attaccante dell’Unione, Francesco Pelosi: “Domenica scorsa abbiamo affrontato una squadra giovane ma che sta sorprendendo in campionato. Sapevamo di affrontare una squadra dotata di grande grinta e grande corsa, da non sottovalutare. Il primo tempo è stato combattuto e non siamo riusciti a sbloccare il risultato, ma nella ripresa siamo riusciti ad imporci col nostro gioco e segnare due gol, con la possibilità di fare anche il terzo. Siamo stati bravi a difendere il risultato e portare a casa i tre punti”.

Ironia del destino, l’ultimo posto utile per conquistare gli spareggi promozione è occupato proprio dal Novoli: una circostanza che rende il match del “Di Liddo” un vero e proprio scontro diretto.

Dopo il tour de force di ottobre, gli azzurri si apprestano ad affrontare la prossima sfida con qualche giorno di riposo in più: un aspetto da non sottovalutare per una squadra propositiva e affamata. Di fronte, l’Unione Calcio troverà una squadra in grado di totalizzare 20 punti in 13 giornate, pur essendo reduce da un periodo complicato. Una sola vittoria nelle ultime quattro partite per il Novoli, il quale cercherà di difendere la sua posizione dall’assalto dei padroni di casa.

“Il Novoli è una squadra tosta e grintosa. La classifica dice che siamo a pari punti, per cui sarà un vero e proprio scontro diretto. Non

dobbiamo sottovalutare l’avversario e dobbiamo portare a casa i tre punti per tornare a vincere al Di Liddo e migliorare la nostra classifica”, ha aggiunto Pelosi. Il match sarà arbitrato da Giuseppe Pellecchia di Bari, coadiuvato da Giuseppe Colapinto di Molfetta e da Roberto Francesco Prigigallo di Bari.

