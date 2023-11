Eccellenza/B: Otranto cerca la rinascita con Massafra

L’Otranto cerca la rinascita tra le mura amiche. Il team allenato da Giuseppe Mosca attende la visita del Massafra di mister Malacari, compagine che in questa prima parte di stagione hanno raccolto consensi e punti in classifica.

Una sfida complicata quella al team giallorosso tarantino che capitan Francesco Mariano e soci dovranno affrontare con la consapevolezza di trovarsi a un bivio importante del campionato. La necessità di fare punti e di invertire la rotta della stagione dovranno però essere sprone positivo e non un peso nella testa dei calciatori. L’avversario di giornata è di quelli complicati, la compagine idruntina ha le capacità di recitare 90’di livello. Importante il recupero di alcuni calciatori reduci da infortunio.

A presentare il match di domenica le parole di Rocco Filippo, guida della segreteria biancazzurra e dirigente tra i più esperti del calcio pugliese. “Sarà una partita di grande importanza e la squadra lo sa bene. In settimana i ragazzi hanno lavorato con molto impegno agli ordini dello staff tecnico. Il lavoro sul campo è la cartina di tornasole più importante, la voglia e l’abnegazione alla fine vengono sempre ripagati L’ambiente è sano, tutti remano nella stessa direzione a partire dalla dirigenza e dai collaboratori. Insieme si attraversano i momenti difficili e si festeggiano i risultati positivi. L’inizio di campionato è stato molto complicato, la squadra è entrata in un mood negativo ma ha la forza per tirarsi fuori da una situazione oggi difficile. C’è massima fiducia nelle qualità tecniche e soprattutto morali dei calciatori, occorre una scossa positiva per dare un corso nuovo alla stagione. In campo ci sarà un Massafra esperto e quadrato, saranno i dettagli a fare come al solito la differenza. Bisognerà avere la forza di attraversare le varie fasi della partita e trovare il modo di condurla dalla nostra parte».

