Eccellenza/A: Anticipo mattutino per l’Unione Bisceglie

Anticipo mattutino per l’Unione Bisceglie, che sarà ospite del Borgorosso Molfetta al Paolo Poli. Il match, con fischio d’inizio alle 11.00 di domenica 19 novembre, sarà l’antipasto di questo turno e vedrà scendere in campo gli azzurri di mister Monopoli, privi dello squalificato Talin, per cercare di continuare la striscia positiva in campionato, che li ha visti sinora conquistare 23 punti e la testa momentanea della classifica, e bissare il doppio successo per 2-0 dei due match di Coppa.

L’Unione vorrà recuperare la sconfitta interna rimediata con il Foggia Incedit per la Coppa, dopo la vittoria conquistata al Di Liddo con il Corato. Per il Borgorosso di mister Carlucci, che dovrà fare a meno del bomber (ed ex Unione) Ventura appiedato dal giudice sportivo, la partita sarà un banco di prova per cercare di agganciare la quinta posizione e allontanare il terzultimo posto. Tra i biancorossi diversi ex come il fantasista Vitale e il jolly Binetti.

La gara sarà arbitrata da Francesco Albione di Lecce, mentre gli assistenti saranno Francesco Spinelli di Taranto e Giuseppe Di Benedetto della sezione di Barletta.

