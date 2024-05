Potenza, arrestato 69enne per traffico internazionale di stupefacenti

Nella giornata del 13.05.2024, i militari del G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Potenza hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di origine napoletana di 69 anni, OREFICE Vincenzo, resosi responsabile del reato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti, per aver importato dalla Spagna complessivamente 6 Kg di marijuana.

L’operazione è scaturita a seguito di una specifica analisi di rischio effettuata dai finanzieri sulle spedizioni in arrivo, a mezzo corriere, presso il capoluogo lucano. Nel caso di specie, i plichi in arrivo riportavano dati anagrafici e contatti telefonici fittizi, tali da rendere di difficile individuazione tanto il mittente quanto il destinatario finale.

Dopo aver individuato i due pacchi e riscontratone il contenuto, i militari del GICO di Potenza, autorizzati da questo Ufficio di Procura, hanno ritardato il sequestro dello stupefacente, facendolo arrivare regolarmente al punto di ritiro, stabilito presso un locale commerciale ubicato nella zona industriale del capoluogo lucano, predisponendo un servizio di appostamento dei propri militari in borghese.

Nella tarda mattinata, OREFICE Vincenzo si è presentato presso il fermopoint, prelevando i due pacchi contenenti lo stupefacente, pertanto, nella flagranza del reato è stato tratto immediatamente in arresto e tradotto presso la locale casa circondariale. Sono stati sequestrati in totale, 6 chili di marijuana e due dispositivi cellulari. Qualora immesso sul mercato, lo stupefacente avrebbe fruttato un profitto illecito non inferiore ai 30.000 euro.

La gravità del quadro indiziario costruito ha permesso al GIP di convalidare la misura cautelare in atto, disponendo che l’arrestato rimanesse in carcere, ferma restando la presunzione di innocenza fino all’ultimo grado di giudizio. L’intervento in parola segue ad un’analoga attività svolta, sempre dalla Guardia di Finanza, lo scorso mese di marzo che aveva portato all’individuazione e al sequestro di 5 pacchi provenienti dalla Spagna contenenti hashish e prodotti alimentari a base di thc per circa 14 Kg.

Ciò sottolinea la particolare attenzione dedicata dalle Forze dell’Ordine e dalla Magistratura alla prevenzione e al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e, più in generale, al controllo del territorio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author