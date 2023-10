Eccellenza/B: Manduria, Salvadore ‘Racale da affrontare con intelligenza’

Sesta giornata di campionato, la prima di un trittico di partite che porteranno via tante energie nel giro di una settimana: Racale, Otranto (in coppa) e Ugento per lo scontro al vertice. Il Manduria viaggia da solo in testa alla classifica, cinque vittorie consecutive e zero gol subiti. L’allenatore Andrea Salvadore, ha parlato in conferenza attraverso i canali ufficiali dei biancoverdi e ha messo in guardia i suoi uomini in vista di Racale.

“Mentalmente bisogna pensare una gara alla volta, altrimenti andiamo in affanno. Per fare le cose bene, dobbiamo avere un ordine. E’ chiaro che è stato fatto un lavoro fisico in proiezione dei prossimi impegni. La settimana seguente ci alleneremo poco e si giocherà tanto.”

Non ci sarà D’Ettorre, il centrocampista è ancora alle prese con il fastidio al ginocchio, out anche il secondo portiere Coletta (tonsillite) e Castro, che dovrà scontare un altro turno di squalifica. Recuperato e nuovamente nella lista dei convocati il giovane Rapio. Salvadore non intende lasciare nulla al caso.

“L’abbiamo preparata come sempre, lavoriamo sui dettagli e sulle caratteristiche dell’avversario. Il Racale è una squadra molto organizzata. Soprattutto difensivamente, si mettono tutti dietro la linea della palla, compatti e pronti a ripartire. Mi aspetto un avversario tosto, dobbiamo essere bravi sulle preventive e nell’occupazione dello spazio”.

La testa prima delle gambe, concentrazione e pazienza gli altri due ingredienti da diluire con cura nel corso dei novanta minuti. “Dobbiamo entrare col piglio giusto, sarà una gara complicata dal punto di vista mentale. L’atteggiamento farà la differenza sin dai primi minuti. Abbiamo in testa più strategie da attuare. Loro sono bravi a cambiare pelle a gara in corso e sarà importante non farci trovare impreparati. Non ho sciolto ancora le riserve in chiave formazione, abbiamo lavorato su una serie di situazioni, i dubbi me li porto sempre fino alla fine. I giocatori sanno che ogni sistema ha dei meccanismi suoi. Ordine mentale e avanti un impegno alla volta”.

Calcio d’inizio ore 15.30, stadio comunale “Basurto” di Racale. Sarà possibile vedere la gara live dalla pagina facebook “Atletico Racale”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp