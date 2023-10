Brindisi, Valentini duro: ‘Qualche ‘big’ non ha capito niente, prenda esempio dai giovani’

Duro sfogo ai microfoni di Antenna Sud del direttore generale Pierluigi Valentini che non ha affatto apprezzato l’atteggiamento con cui i biancazzurri (gli over in particolare) hanno approcciato la gara contro il Foggia: ‘Brindisi con poca personalità e con poco carattere nel primo tempo. Non vorrei che nella mente di qualche nostro calciatore sia passato il messaggio che siccome il Brindisi punti alla salvezza può venire a Foggia a passeggiare in campo perché chi mi conosce sa che io odio perdere gioco solo per vincere. Quindi certi atteggiamenti non li accetto. Qui dirigenza e staff tecnico lavorano 24 ore al giorno rischiando di mandare in frantumi anche i matrimoni e in questo club avremo mille difetti ma di certo non ci manca la personalità”. E ancora: “Nel secondo tempo, invece, con sette under in campo, abbiamo fatto una grande partita. I giovani oggi hanno dato una dimostrazione ad alcuni ‘big’, senza paura, correndo, rischiando la giocata, che il coraggio e la volontà fanno la differenza. Spero sia un messaggio a qualche cosiddetto ‘over’ che deve alzare i giri del motore. E deve farlo subito. Noi non facciamo processi ma cerchiamo soluzioni e la soluzione è che qualcuno deve svegliarsi e dimostrare il proprio livello. Il tempo delle chiacchiere è finito. Io un primo tempo come quello di oggi non voglio vederlo più e la società non vuole stare in questa posizione di classifica. Ognuno si assuma le sue responsabilità. Spero che questo messaggio arrivi forte e chiaro a chi di dovere’.

