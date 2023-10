Calcio: dirette e differite su Antenna Sud, il programma

Ricco, come sempre, il programma calcistico del weekend tra dirette e differite che offre Antenna Sud. Sono cinque le partite in diretta: oltre a Foggia-Brindisi, che abbiamo già trasmesso, spazio al big match del Girone H della Serie D tra Fidelis Andria e Team Altamura. L’appuntamento è per le 16.00 di domenica 15 ottobre sul canale 14 del digitale terrestre e in streaming su antennasud.com.

