San Nicola, i fuochi si faranno

BARI – Non questa sera ma a quanto pare i fuochi pirotecnici dedicati al Santo Patrono di Bari si terranno. Da 48 ore nel capoluogo non si fa che parlare del fatto che quello che il gergo viene definito “lo sparo” – ovvero la batteria di luci, colori e fontane di fuochi d’artificio che accompagnano la statua di San Nicola il giorno dei festeggiamenti sull’altare di piazza del Ferrarese – non si sono tenuti e, a quanto pare, non si terranno neanche questa sera, in occasione della Festa dei Baresi che chiude la tre giorni. Ma si terranno entro il fine settimana. La notizia è trapelata direttamente dal Comitato feste che avrebbe garantito una risoluzione al problema. Alla base del mancato appuntamento, una contenzioso tra l’ente e l’azienda di Gioia del Colle che avrebbe dovuto fornire lo show. Si dice che non siano stati ancora saldati i due spettacoli dello scorso anno ma sul tema restano le bocce cucite da entrambe le parti.

