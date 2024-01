Eccellenza/B, Manduria: Salvadore ‘Mesagne? Non esistono partite facili’

Archiviata la finale di andata di coppa Italia con il Molfetta (0-0 al Giuseppe Specchia di Galatina), i messapici si rituffano a pieno regime in campionato. Diciottesima giornata del torneo di Eccellenza pugliese (girone B), il Manduria è a caccia della prima vittoria del 2024. I biancoverdi sono reduci dal doppio ko con Ginosa e Novoli. Il Mesagne nell’ultimo appuntamento esterno ha perso per 4-2 con la capolista Ugento.

In settimana il Manduria ha completato il tesseramento del centrocampista serbo Nikola Ristovski (classe 1997). E’ una mezzala mancina con buone doti di inserimento in fase offensiva. Mentre non sarà della partita il difensore centrale D’Aiello (squalificato), ancora out: Aquaro, Cavaliere, Marsili e Ancora. Gli ultimi due hanno lavorato a parte in settimana con l’obiettivo di tornare presto in gruppo. Si aggiunge alla lista degli indisponibili D’Ettorre, per lui stagione finita: l’infortunio è più grave del previsto.

A margine della rifinitura del sabato mattina ha parlato mister Andrea Salvatore, l’allenatore del Manduria ha dato indicazioni interessanti in vista della trasferta di Mesagne. “La squadra ha lavorato bene. La buona prestazione di domenica, ci ha fatto ritrovare un po’ di certezze, stiamo cercando di recuperare ritmo e brillantezza nell’arco dei novanta minuti. In queste partite bisogna tenere altissima la concentrazione. Nella gara di Ugento, il Mesagne è andato due volte in vantaggio. Sono sintomi di una squadra viva. Noi usciamo da un periodo così e così, servirà un approccio forte e deciso. Non esistono partite facili”.

Poi il punto sulla seconda metà di stagione e sul rush finale in campionato. “Oggi la classifica non ha valenza, non serve guardare la nostra e quella degli avversari. Mancano otto partite e tutte le squadre lotteranno per raggiungere l’obiettivo. Il Mesagne ha cambiato tanto nel mercato di dicembre. Sappiamo benissimo che affronteremo una squadra spigolosa, noi dobbiamo ritrovare intensità e ritmo”. Plecic e Ristovski? Sono convinto che gli ultimi due arrivati ci daranno una grossa mano.

Calcio d’inizio domenica alle ore 15.00, presso il comunale di Mesagne. Live streaming su canali di Antenna Sud Sport.

