Calcio C/F, Molfetta: trasferta romana a caccia della vittoria perduta

“Continuare a crescere e a far bene tutti insieme”, è il motto risuonato forte questa settimana in casa Molfetta. Una settimana in cui staff e dirigenti hanno giocato di squadra, non facendo mancare il proprio sostegno alle giocatrici, alla vigilia della gara esterna contro il Grifone Gialloverde in programma domenica 28 dicembre alle ore 14.30 in trasferta presso il Centro Logistico GDF di Via Castiglion Fiorentino a Roma.

Si tratta di un match importante per il proseguo del cammino delle biancorosse, ma non decisivo per il torneo. L’obiettivo unico della Molfetta Calcio Femminile è conquistare i tre punti in trasferta proseguendo sul solco tracciato in queste settimane, dove, nonostante gli insuccessi, gioco e tenuta fisica hanno fatto registrare un miglioramento.

Credere nella permanenza in C è assolutamente lecito alla fine di questo girone di andata, che tuttavia è quasi paragonabile alla conquista di un pezzo di scudetto nell’universo biancorosso. La squadra ha lavorato con tranquillità, resettando le sconfitte di Salerno e quella rimediata al Paolo Poli con il Trastevere, guardando al futuro.

Il successo non arriva dallo scorso 22 ottobre e un’eventuale vittoria contro il Grifone darebbe ulteriore spinta al movimento e soprattutto quell’entusiasmo per iniziare al meglio il girone di ritorno. Soprattutto, sarebbe importante cancellare quello 0 dalla colonna delle vittorie in trasferta che, a sua volta, manca dal 14 aprile del 2023 che valse la conquista della Serie C. La squadra è al completo per la trasferta di Roma, ma sarà la rifinitura a dare indicazioni allo staff tecnico sull’undici di partenza da schierare contro le gialloverdi.

Attualmente, queste ultime, sono avanti in classifica di due punti e proprio questa 15° giornata potrebbe ridisegnare la bassa classifica del girone C. A dirigere il confronto è sarà il campano Stefano Striamo della sezione di Salerno, alla sua seconda direzione di gara nel girone C: ha diretto il match tra Coscarello e Trastevere ( con una larga vittoria delle laziali), mentre quindici giorni fa ha arbitrato la sfida tra Ternana Woman e la Lazio Woman (big – match della serie B) terminata con il più classico dei pareggi.

