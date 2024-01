Eccellenza/A, UC Bisceglie ospita Polimnia: altra prova del 9

Dopo la sosta per l’andata della finale di Coppa, l’Unione Calcio Bisceglie torna in campo al “Di Liddo” dove arriverà il Polimnia. La partita, con fischio d’inizio alle ore 15, sarà un ulteriore banco di prova per le ambizioni delle due squadre.

Gli uomini di Angelo Monopoli sono chiamati a una ennesima prova di carattere per continuare la rincorsa al Bisceglie (impegnato in esterna con la Virtus Mola) attuale capolista amuna sola lunghezza di distanza. Sono tornati in gruppo regolarmente capitan Bufi e bomber Saani usciti per infortunio nella vittoria esterna dell’ultimo turno con il Foggia Incedit (1-2). Un match che ha visto protagonista assoluto il fantasista azzurro Marco Vitale, autore di due gol e altrettanti legni colpiti.

Per la squadra polignanese allenata da Mirko Muserra la gara con gli azzurri sarà l’occasione propizia per cercare di agguantare il quarto posto (attualmente occupato dal Real Siti) che varrebbe i playoff. I rossoverdi sono reduci da tre vittorie rotonde nelle ultime tre di campionato (con Molfetta Sportiva, San Severo e Virtus Mola) con gli ex Unione Manzari e Lanzone in grande spolvero. Osservato speciale di Talin e compagni sarà il giovane attaccante D’Amico, attuale miglior marcatore della squadra di Polignano con 10 reti all’attivo.

Arbitro del match sarà il signor Alessandro Carpentiere della sezione di Barletta, mentre gli assistenti saranno Prigigallo (Bari) e Fiore (Barletta).

