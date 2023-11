Eccellenza/A: UC Bisceglie si conferma capolista nell’anticipo mattutino

In una assolata mattina novembrina al Paolo Poli di Molfetta scendono in campo Borgorosso Molfetta e Unione Calcio Bisceglie per l’undicesima giornata del Campionato di Eccellenza 23/24 in un un lunch match che ha un dolce sapore per gli azzurri.

I ragazzi di mister Carlucci partono con in avanti la coppia Roselli–Sallustio, mentre mister Monopoli schiera dal primo minuto il neo acquisto Baggini e in avanti il duo Saani–Amoroso.

Parte subito forte il Borgorosso con Vitale, ex di giornata insieme a Pasquale Binetti, che al 1° si libera sulla sinistra con uno stop orientato di pregevole fattura e crossa sul secondo palo Sallustio al volo mette a lato. Al 3° sempre i biancorossi con Cascione usufruiscono di una punizione da metà campo, a centro area Roselli calcia al volo murato da Baggini, sulla ribattuta si fionda Sallustio che però alza troppo. Al 9° la reazione azzurra con una punizione dal limite di Zinetti deviata dalla barriera, che spiazza De Santis ma attenua la botta e l’estremo difensore biancorosso riesce a recuperare.

Ancora Vitale al 21° con un filtrante la mette su Sallustio che da buona posizione mette a lato. Al 25° brivido per la squadra di casa: De Santis riceve un brutto retropassaggio da Spilotros, su pressing in area piccola e spazza addosso all’attaccante azzurro Saani che però non riesce a controllare la palla si spegne sul fondo. Al 26° Zinetti calcia una punizione tagliente su cui Saani manca il tap in per centimetri. Al 32° Vitale si angolo trova Conteh che stacca imperioso ma non inquadra la porta di testa. Minuto 43 Zinetti perde palla a centrocampo, Vitale riparte in contropiede rapido ma Lullo in uscita bassa chiude tutto. Dopo 3 minuti di recupero le squadre vanno negli spogliatoi.

Alla ripresa di gioco l’Unione è cinica e al minuto 53 passa in vantaggio: Lullo lancia lunghissimo, Saani parte di forza e, nonostante i contrasti biancorossi, la mette sul palo lungo battendo De Sanctis. È l’ 0-1 che sblocca la partita. Gli azzurri provano subito a fare il bis al 55° con Zinetti che fa tutto da solo lungo l’out di sinistra e conclude con un tiro a giro che si spegne non distante dall’incrocio dei pali. Al 61° proteste del Borgorosso per un tocco di mano in area azzurra di Saverio Lullo, ma Albione valuta l’involontarietà del tocco.

Due giri di lancette dopo ancora il Borgorosso prova con capitan Roselli la punizione dalla distanza ma la conclusione sfila alta sopra la traversa. Al 69° azione personale del neo entrato Lanzone che però all’ingresso in area la strozza troppa mettendo a lato. Al 74° è l’Unione a richiedere il penalty per un tocco di mano in area di Pasquale Binetti su tiro di Lanzone, ma l’arbitro usa lo stesso metro di giudizio utilizzato nell’occasione precedente. Un minuto dopo Amoroso spreca da ottima posizione mettendo fuori un bel assist di Zinetti.

Al minuto 76 occasionissima Borgorosso: Taccarelli si invola sulla sinistra della difesa azzurra arrivando in area però l’uscita di Lullo lo costringe ad alzare troppo la traiettoria del suo tiro che finisce alto. Al 83° Laraspata sfugge a S. Lullo e dal fondo conclude sull’esterno della rete. All’86° l’ultima occasione degna di nota è della squadra di casa con Roselli che, dalla distanza, sferra un tiro che si stampa in pieno sulla traversa a Lullo impotente, la palla rientra in gioco ma Sallustio è in offside. Dopo 4 di recupero arriva il triplice fischio di Albione che manda tutti negli spogliatoi con gli azzurri che giustamente festeggiano 3 punti pesantissimi e i biancorossi che si rammaricano per la poca lucidità sottoporta.

Con i tre punti conquistati l’Unione mantiene la testa della classifica, in attesa del risultato del Molfetta Calcio impegnata nel pomeriggio nel derby con il Bisceglie. Gli azzurri nel prossimo turno ospiteranno il San Marco, mentre il Borgorosso sarà di scena a Foggia con l’Incedit.

UC BISCEGLIE-BORGOROSSO MOLFETTA 1-0

RETI: 53° Saani (U)

Borgorosso Molfetta: De Santis, Spilotros (59° Caputi), Laraspata, D. Cascione, Diagnè, P. Binetti, Roselli (c), Conteh, Taccarelli (78° Barile), Vitale, Sallustio. Panchina: Spadavecchia, Massaro, Giulitto, Uchadze, Mariani, Tedeschi, Giannini. All. Carlucci

Unione Calcio Bisceglie: G. Lullo, Di Pierro (15° S. Lullo), F. Cascione, Bufi (c), Andriano, Baggini, Mbaye (65° Lanzone), Diomandè, Amoroso, Zinetti (85° S. Binetti), Saani (70° Di Palma). Panchina: Di Bari, Stella, De Marco, Cirulli. All. Monopoli

Ammonizioni: 5° Diagne (B), 12° Di Pierro (U), 24° Conteh (B), 57° Caputi (B), 58° Saani (U), 67° S. Lullo (U), 72° Baggini (U), 84° G. Lullo (U).

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp