Dolce e Gabbana in Puglia, evento a Ostuni il 10 luglio

Anche per l’estate del 2023, come già accaduto l’anno scorso con Gucci, l’alta moda ha scelto la Puglia per presentare alcune delle sue collezioni più importanti.

Il centro storico della Città Bianca ospiterà uno degli eventi della maison Dolce&Gabbana in Valle D’Itria dal 7 all’11 luglio. In particolare, questa location è stata scelta per l’appuntamento del 10 luglio.

Una delibera approvata dalla commissione straordinaria del Comune di Ostuni ha confermato la “Presentazione Collezione Alta Sartoria” della Dolce&Gabbana, una delle principali società internazionali nel campo della moda.

L’evento di Ostuni vedrà la partecipazione di oltre seicento ospiti provenienti da tutto il mondo, oltre a rappresentanti delle istituzioni locali e a più di cinquanta giornalisti appartenenti alle testate internazionali più importanti, su invito esclusivo.

Questi eventi a luglio nella Valle D’Itria caratterizzeranno la nuova tappa dell’ideale “Grand Tour d’Italia” intrapreso da Dolce&Gabbana dal 2012, anno in cui è stata presentata la prima Collezione Alta Moda a Taormina.

