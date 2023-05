Pio e Amedeo, Drusilla, Madame: è l’Orfeo Summer Festival

Pio e Amedeo, Drusilla Foer e Madame sono solo alcuni dei nomi dell’Orfeo Summer Festival 2023. Il festival estivo del teatro storico della città è stato presentato nel foyer del Teatro Orfeo: presenti l’assessore alla cultura Fabiano Marti, il titolare del Teatro Orfeo Adriano Di Giorgio, il direttore del Teatro Fusco Michelangelo Busco, Marco Sebastio in rappresentanza di Programma Sviluppo e il direttore delle Risorse Umane di Teleperformance Italia, Gianluca Bilancioni.

Sette appuntamenti da non perdere organizzati dal Teatro Orfeo con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Taranto. “È il festival di tutti e per tutti i gusti – ha annunciato Di Giorgio –, con alcune esclusive regionali e prime date nazionali. Nei prossimi giorni arriveranno anche altre sorprese, anche a carattere mondiale”.

Tra le novità, anche il ritorno di Toti e Tata con i grandi Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, questo secondo i primi dettagli svelati in conferenza. Ad aprire l’Orfeo Summer Festival è stato Raf con il tour “La mia casa”, giovedì 11 maggio.

Il 27 luglio in scena, al Teatro all’aperto della Villa Peripato, Drusilla Foer con il suo recital in divenire “Eleganzissima”, viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita sorprendente di Madame Foer, vissuta fra Italia, Cuba, America ed Europa e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Un recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, fra racconti confidenziali e unici e ricordi eccezionali e dal valore universale.

Il 6 agosto, al Teatro all’aperto della Villa Peripato, nuova linfa alla musica dei Beatles attraverso arrangiamenti moderni, freschi, volti a rinverdire il sound ma sempre nutrendo un profondo rispetto per l’originale. “All You Need is Love” è il nuovo album firmato Solis String Quartet & Sarah Jane Morris: l’eclettico quartetto d’archi costituito da Vincenzo Di Donna (violino), Luigi De Maio (violino), Gerardo Morrone (viola) e Antonio Di Francia (violoncello, chitarra e arrangiamenti), è impreziosito dalla presenza di Sarah Jane Morris, cantante di levatura internazionale.

Il 26 agosto, sulla Rotonda del Lungomare, Gigi D’Alessio porterà “Dove c’è il sole Tour”, la nuova tournée per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: dai brani storici come “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a quelli più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore”, fino a “Noi due”, “L’ammore”, “Come me”, “Mentre a vita se ne va”, e tanti altri ancora.

Il 27 agosto, alla Rotonda del Lungomare di Taranto, arriverà il Summer Tour 2023 di Madame, la cantautrice che in soli quattro anni ha collezionato finora 35 certificazioni tra platino e oro. Il nuovo disco è stato anticipato dal singolo presentato a Sanremo 2023 “Il bene nel male”.

Il 28 settembre, al Teatro Orfeo, la data zero del tour “Felicissimo Show” di Pio e Amedeo, dopo il successo travolgente riscosso in tv con la seconda edizione di Felicissima sera in prima serata su Canale 5.

Musica protagonista anche il 21 ottobre, al Teatro Orfeo, con i più grandi successi dei Tiromancino e il loro Best of Tour.

I biglietti per gli eventi si possono acquistare sul sito www.teatrorfeo.it, sui circuiti 2tickets e ticketone e presso il botteghino del teatro tutti i giorni dalle ore 18 in poi (informazioni: 3290779521).

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp