Dl Anziani, Maiorano (FdI): ‘Dal Governo risposte importanti’

“L’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legislativo attuativo del cosiddetto ‘Patto per la Terza Età’ rappresenta una risposta concreta da parte del Governo Meloni in favore delle persone più anziane, in particolare quelle non autosufficienti. Un provvedimento molto importante con un investimento di oltre 1 miliardo di euro in due anni e l’inizio di un progetto sperimentale tramite una prestazione universale che permetterà di aumentare l’assegno di accompagnamento degli anziani più fragili. Una riforma che il Paese aspettava da tempo e che mette al centro dell’attenzione quei cittadini che vivono una situazione di forte disagio e le loro famiglie. Il nostro obiettivo è quello di promuovere l’invecchiamento attivo e migliorare il benessere degli anziani, custodi preziosi della nostra storia, attraverso il rafforzamento di misure a loro sostegno che vanno dalle cure al domicilio, all’inclusione sociale e, infine, all’accesso ai servizi socio-sanitari”. Così l’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, componente della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati e membro della Commissione Parlamentare Antimafia.

