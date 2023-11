Disabilità: mozione di Stellato per abbattimento barriere architettoniche

“Adottare tutti gli atti necessari e intercettare nuove risorse per dare piena attuazione al più ampio diritto all’accessibilità, rimuovendo le barriere architettoniche in Puglia, e vigilando anche sui Comuni che ancora non hanno approvato i Peba. È in sintesi, il contenuto della mozione presentata da Massimiliano Stellato, consigliere regionale di italia viva e presidente del Gruppo Misto.

“Credo nell’impegno che consiste nel progettare e realizzare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale per l’accesso a edifici e strutture pubbliche per tutti i cittadini. Si tratta di una battaglia di civiltà, oltre che di consolidamento economico e turistico del nostro territorio. È indispensabile rafforzare quel processo di promozione dei diritti e di integrazione delle persone con ridotta mobilità, mirato al miglioramento dei servizi e delle condizioni per garantire ad essi il maggior grado di vita indipendente”, ha dichiarato Stellato.

Nella mozione si legge che la Regione ha assunto un ruolo propositivo al fine di migliorare le condizioni di mobilità delle persone con ridotte capacità motorie e sensoriali, predisponendo programmi di intervento e attingendo al Fondo speciale per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, istituito presso il Ministero dei lavori pubblici. Non solo. Tra le attribuzioni del Garante dei diritti dei disabili, appena rieletto, c’è anche l’integrazione delle persone con disabilità mirata a garantire il maggior grado di vita indipendente sul territorio regionale.

Per questi motivi, attraverso la mozione, anche sollecitato da tutta la comunità di Italia Viva Puglia, Stellato chiede l’impegno della giunta ad “attivare una campagna di sensibilizzazione rivolta agli enti locali che non hanno ancora adottato i Peba e reperire nuove risorse per la realizzazione di interventi strutturali di facilitazione delle mobilità”.

Il consigliere regionale ha sempre affrontato le sfide dell’inclusione e dell’accessibilità nella sua esperienza politica e amministrativa, da consigliere comunale ha prodotto tra l’altro, per Taranto, l’istituzione del disability manager e il servizio Lis negli uffici pubblici.

“L’accessibilità oltre a essere una chiave strategica per elevare la Puglia a un livello di eccellenza nel settore turistico, rappresenta un segno tangibile di civiltà per tutti i suoi cittadini”, conclude Stellato.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp