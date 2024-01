Diego Zuppel dice addio alla Virtus Francavilla e va in Serie D

L’esperienza di Diego Zuppel in forza alla Virtus Francavilla termina dopo pochi mesi e senza particolari sussulti. L’attaccante classe 2002, dopo aver raccolto 16 spezzoni stagionali, si trasferirà in Serie D, all’Acireale. Un addio che meterà il club biancazzurro nelle condizioni di puntare su un altro profilo under per arricchire il proprio reparto offensivo.

