Virtus Francavilla, terzo colpo di gennaio: è fatta per Gasbarro

FRANCAVILLA F.NA – Dopo Ingrosso e Dutu, la Virtus Francavilla piazza un terzo colpo in entrata. Si tratta di Andrea Gasbarro, difensore 29enne fresco di svincolo dalla Fermana e che va a rinforzare il reparto arretrato di Roberto Occhiuzzi. Il calciatore, arrivato poco fa in città, si legherà ai biancazzurri con un contratto fino al 2025. Ex Livorno e con oltre 60 presenze in Serie B, è un altro innesto di esperienza per puntare dritto alla salvezza.

