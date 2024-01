Asse di mercato Bari-Frosinone: fatta per Lulic, Baez è più che un’idea. Faggi va al Rimini

Karlo Lulic ma non solo. L’asse di mercato Bari-Frosinone è vivo e potrebbe non fermarsi alla mezzala croata. Il direttore sportivo Ciro Polito avrebbe chiuso il primo acquisto della sessione invernale sottoponendo un contratto fino al 30 giugno 2027 al centrocampista classe 1996, che ha collezionato 49 presenze, 2 reti e 6 assist nella sua avventura in gialloblù. Lulic è reduce da un’operazione al crociato che lo ha tenuto fermo da febbraio a ottobre. Quest’anno, invece, solo 18 minuti contro il Torino, quando è subentrato al posto di Gelli. Sempre con il Frosinone Polito tratta per Jaime Baez, attaccante di 28 anni con cui era stato praticamente raggiunto l’accordo (si parla di un contratto fino al 30 giugno 2026) prima del match contro la Juventus, nel quale il giocatore ha prima segnato e poi si è infortunato. Per lui i tempi di recupero sono stimati in altri 15-20 giorni circa. Una tempistica che fa riflettere il Bari che potrebbe decidere di affondare ugualmente il colpo. Piace sempre Puscas del Genoa, mentre non si registrano novità per lo scambio Frabotta-Barreca con la Sampdoria. Sul fronte uscite, invece, quasi fatta per il passaggio di Faggi in prestito al Rimini mentre Aramu dialoga con lo Spezia ma al momento la trattativa è in fase embrionale.

