‘Da Asl Lecce avviso pagamenti non dovuti a cittadini’

Ancora notifiche di pagamento dalla Asl di Lecce ai residenti, per non aver cancellato le prenotazioni di visite o esami specialistici. Alcune notifiche riguardano prenotazioni del 2016, ben otto anni fa. Alcuni cittadini, spaventati da possibili sanzioni, pagano somme non dovute, come confermato dall’assessore alla sanità Rocco Palese in risposta a un’interrogazione in Consiglio regionale. La denuncia arriva da La Puglia Domani, che definisce l’iniziativa dell’Asl Lecce “tardiva, inopportuna e sbagliata”, senza ulteriori sviluppi. La Puglia Domani rassicura i cittadini che non è necessario dimostrare la disdetta, soprattutto dopo anni, spesso effettuata personalmente o telefonicamente, senza documentazione ufficiale.

