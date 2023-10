D/H: Palmese, sarà l’esperto Pietropinto il nuovo allenatore

Dopo la sconfitta casalinga contro il Martina, l’allenatore della Palmese Salvatore Sarnataro ha rassegnato le proprie dimissioni. Al suo posto ha superato la concorrenza il nome dell’esperto Pietropinto, allenatore già in precedenza del club tra il 2001 e 2003 2021 e il 2023, in estate era diventato direttore tecnico dei campani. Il classe 1954 ha superato profili importanti come Foglia Manzillo, Di Costanzo e Renato Cioffi. L’annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime ore nella speranza di risollevare la classifica.

