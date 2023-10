Clamoroso a Crotone: i calciatori salvano la panchina di Zauli

Clamoroso passo indietro del Crotone calcio. Poche ore dopo aver annunciato l’esonero dell’allenatore della prima squadra Lamberto Zauli, la società pitagorica, su richiesta della squadra, è tornata sulla sua decisione e ha richiamato il tecnico. «Dopo aver visto il comunicato dell’esonero del mister – ha detto una rappresentanza della squadra rossoblù durante una conferenza stampa che si sta tenendo proprio adesso – e visto che prima di essere calciatori siamo uomini, pensiamo che le colpe sia nostre e non del mister. Quindi siamo andati dal presidente per chiedergli di fare un passo indietro e di tenere l’allenatore. La nostra richiesta è stata accettata e quindi ora tocca a noi far vedere con i fatti di aver preso la decisione giusta».

